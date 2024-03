Wypadek w m. Załęże Wielkie, gmina Różan. Samochód wypadł z drogi, jazdę zakończył na polu. Do zdarzenia doszło 26.03.2024

Do zdarzenia doszło we wtorek, 26 marca w m. Załęże Wielkie w gm. Różan o godz. 16:50.

Jak ustalili policjanci na miejscu zderzenia najprawdopodobniej 49-letni kierujący golfem nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i dachował. Kierujący jak i pasażer odnieśli obrażenia nie zagrażające ich życiu i zdrowiu. Z uwagi na przypuszczenie, że kierujący może być pod wpływem alkoholu pobrano krew do badań. Jak się również okazało 49-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami