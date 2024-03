Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce ma już swoje imię i sztandar

Ostrołęcka czwórka nosi od dzisiaj, tj. 22 marca 2024 roku imię Żołnierza Polskiego. W uroczystości związanej z nadaniem imienia i przekazaniem sztandaru wzięli udział posłowie, samorządowcy, żołnierze, kombatanci, dyrektorzy i przedstawiciele różnych instytucji oraz placówek edukacyjnych, a także społeczność szkolna.

Dyrektor Dariusz Bastek mówił jak ważne dla nich jest to wydarzenie.

- Na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego rada miasta nadała naszej szkole imię Żołnierza Polskiego. Nadanie szkole imienia i sztandaru to nade wszystko wskazanie społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom, rodzicom i społeczności lokalnej jednoznacznego przesłania służącego podkreśleniu wyznaczonych przez szkołę systemów oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych. Wybór patrona szkoły ma wymiar ponadczasowy. Żołnierz Polski przez stulecia bronił istnienia naszej państwowości, stanowił przez kolejne pokolenia symbol tożsamości narodowej kształtując tym samym świadomość przynależności do wspólnoty i jej dziedzictwa. Nadanie szkole imienia Żołnierza Polskiego ma także swoje historyczne uzasadnienie. Ostrołęka była świadkiem decydującej bitwy Powstania Listopadowego. To tutaj w 1920 roku Wojsko Polskie odpierało ataki bolszewików. W okresie międzywojennym w koszarach w Wojciechowicach stacjonował 5 Pułk Ułanów Zasławskich. W 1962 roku naszej szkole nadanie imię 1 Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. Od tego czasu datuje się wieloletnia współpraca z 1 Warszawską Zmechanizowaną Dywizją im. Tadeusza Kościuszki, która trwała do 2011 roku, kiedy to dywizja została rozformowana- mówił dyrektor. Podkreślił też wagę nadania szkole akurat takiego patrona.