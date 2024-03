Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań

- Szanowne panie, serdecznie witamy was na dzisiejszej uroczystości. Czego wam życzyć? - zastanawiał się na głos wójt Jakub Dudek. - Widzę, że każda z was jest uśmiechnięta, zadowolona, więc chyba wszystko już macie - zażartował. - Ale życzę wam zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyście zawsze czuły się dowartościowane, pielęgnowane przez wasze drugie połówki. Żebyście realizowały, krok po kroku to, co sobie zaplanowałyście i żeby piękny uśmiech nigdy nie znikał z waszych twarzy. Zawsze pięknie wyglądacie, ale dzisiaj wyjątkowo - skomplementował.

Wójt przypomniał, że ostatni Gminny Dzień Kobiet był w 2020 roku. Przerwa spowodowana była pandemią.

- Chciałbym, aby Gminny Dzień Kobiet organizowany był co roku, żebyśmy mogli się pobawić przy dobrej muzyce, pośpiewać, pobiesiadować - zaznaczył.

Wójt dodał, że proboszcz na ten piątkowy wieczór udzielił uczestnikom imprezy dyspensy.