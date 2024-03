Przegląd prasy 30.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze wielkanocne MEMY czyli niezłe jaja. Dawka dobrego humoru z Internetu, sprawdź z czego śmiejemy się na Wielkanoc. Odpinamy wrotki!”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze wielkanocne MEMY czyli niezłe jaja. Dawka dobrego humoru z Internetu, sprawdź z czego śmiejemy się na Wielkanoc. Odpinamy wrotki! Oni nie nie znają świętości! W sieci pełno jest śmiesznych obrazków i MEMów dotyczących wielu kwestii. Jak się okazuje kreatywni internauci nie oszczędzili nawet Świąt Wielkanocnych i wyprodukowali sporo zabawnych obrazków dotyczących tego ważnego dla chrześcijan święta. Zobacz najlepsze MEMY wielkanocne!

📢 Weekend na Mazowszu: ranking 9 najpopularniejszych atrakcji, które warto odwiedzić na wycieczce z Warszawy. Biją rekordy popularności! Które atrakcje Mazowsza najbardziej zachwycają turystów? Powstał nowy ranking najpopularniejszych atrakcji regionu – zamków, muzeów, skansenów i pięknych zakątków – w sam raz na wiosenne wycieczki i weekendowe wypady pod Warszawę. Sprawdźcie, gdzie na Mazowszu najbardziej warto zaplanować weekend!

📢 Życzenia wielkanocne 2024. Krótkie wierszyki, zabawne i poważne. Idealne życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych. Wyślij SMS-em! Życzenia Wielkanocne 2024. Wyślijcie krótkie i zabawne życzenia dla najbliższych na tegoroczną Wielkanoc. Jakie życzenia złożyć na te święta? Zebraliśmy dla Was piękne życzenia wielkanocne. Warto je wysłać SMS-em, na Facebooku lub przez WhatsAppa. Oto najładniejsze życzenia dla najbliższych, rodziny i przyjaciół. W tym trudnym czasie trzeba o nich pamiętać! Dlatego ściągnijcie też życzenia na Wielkanoc już dziś i wyślijcie je. Poniżej mamy dla Was mnóstwo propozycji. Koniecznie sprawdźcie.

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Życzenia wielkanocne. Krótkie, mądre, religijne i śmieszne wierszyki na Wielkanoc 2024. Sprawdź, czego życzyć nauczycielom i rodzinie Życzenia wielkanocne składamy sobie w gronie rodzinnym, ale też szkolnym. Często organizowane są przedstawienia i akademie związane ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Czego życzyć z okazji Wielkanocy? Zamieszczamy krótkie i zabawne wierszyki, a także poważniejsze, mądre i religijne życzenia wielkanocne. Sprawdźcie poniższe propozycje. Można się nimi zainspirować przy składaniu życzeń na Wielkanoc 2024. 📢 Zabójcze dla wątroby. Odstaw to, a wkrótce poczujesz się lepiej. Hepatolog poleca najlepsze produkty do jedzenia na regenerację wątroby Problemy z wątrobą? Objawy to niestrawność i uczucie przepełnienia. Narząd obciążony przez nadmiar jedzenia, w tym tłuszczu i alkoholu, leki i wszechobecne zanieczyszczenia może dawać o sobie znać. Jak ulżyć wątrobie? Przede wszystkim odstawić produkty, które wskazuje hepatolog. Zobacz też, co specjalista chorób wątroby poleca do jedzenia.

📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc. 📢 Śniadanie Wielkanocne z dostawą. Miasto przygotowało paczki dla najbardziej potrzebujących Już po raz kolejny z inicjatywy prezydenta Ostrołęki oraz ludzi o wielkich sercach przygotowano "Śniadanie Wielkanocne z dostawą". 📢 Wielkanoc 2024. Więcej policyjnych patroli na drogach powiatu ostrowskiego Od piątku 29 marca do poniedziałku 1 kwietnia na drogach powiatu ostrowskiego będzie pracowała większa liczba policjantów. Okres świąteczny wiąże się ze zwiększonym ruchem na drogach.

📢 Spotkania wielkanocne w powiecie makowskim: konkurs, warsztaty i wykład 25 i 26 marca władze powiatu makowskiego zorganizowały dwa spotkania wielkanocne. Odbyły się warsztaty wycinanek przeprowadzone przez przedstawicieli Związku Kurpiów oraz konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego na najładniejszy stroik wielkanocny.

📢 Bezpłatne parkowanie do 20 minut w Ostrołęce. Radni podjęli uchwałę W programie "Ostrołęcka Karta Mieszkańca" zostanie dodane 20 minut darmowego parkowania- taką decyzję podjęli radni podczas sesji, która odbyła się 28.03.2024. Co zrobić, żeby nie płacić za parkowanie? 📢 Policjanci z Ostrołęki zabezpieczyli ponad pół kg narkotyków: amfetaminę, mefedron i marihuanę. Zatrzymano 2 osoby Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków tj. amfetaminy, mefedronu oraz marihuany. Do sprawy zatrzymano dwie osoby, które usłyszały już zarzuty w tej sprawie, wobec jednej z nich zastosowano tymczasowy areszt. 📢 Nina Andrycz zachwycała na scenie i ekranie. Przeżyła ponad 101 lat! Nie bała się zlekceważyć Józefa Stalina! Nina Andrycz - powiedzieć, że była ikoną, to jak nic nie powiedzieć. Królowa - to już znacznie odpowiedniejsze określenie, które zresztą, na życzenie samej aktorki, trafiło na jej nagrobną płytę. Widzowie ją uwielbiali, a ona żyła według własnych zasad i przeżyła tak ponad 101 lat. Ile dokładnie? Tego nikt nie wie...

📢 Złote Gody w Makowie Mazowieckim. Jubileusz świętowało dwadzieścia par Dwadzieścia małżeństw z terenu Makowa Mazowieckiego świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w sali weselnej Amor. 📢 Nowe wyceny piłkarzy reprezentacji Polski. Lider na ponad 100 mln. A Robert Lewandowski? Gorzej od rezerwowego bramkarza Poznaliśmy nowe wyceny piłkarzy reprezentacji Polski przygotowane przez Transfermarkt. Robert Lewandowski wypadł poza pierwszą piątkę rankingu. Kapitana i gwiazdę FC Barcelony właśnie wyprzedził rezerwowy bramkarz. Lider pozostaje ten sam. To boczny obrońca Matty Cash, którego wartość w przeliczeniu na złotówki oszacowano na ponad 107 mln złotych.

📢 Włamywał się do kas odkurzaczy stacjonarnych na myjniach samochodowych w Ostrowi Mazowieckiej Policjanci wydziału prewencji KPP w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali dziewiętnastoletniego mężczyznę w związku z kradzieżami z włamaniem do kasy odkurzaczy stacjonarnych myjni samochodowych zlokalizowanych na terenie miasta.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 29.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 29.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Dziś Wielki Piątek 2024. Co można jeść, gdy obowiązuje post ścisły? Dawniej poszczono nie tylko od jedzenia Wielki Piątek to jeden z dwóch dni w ciągu całego roku, kiedy obowiązuje post ścisły. Co to oznacza w praktyce i kto jest zobowiązany przestrzegać takiego postu? Ile razy można jeść w Wielki Piątek? Kościół jasno to określa. Przypominamy, czego nie można jeść, sprawdzamy także, jakie zwyczaje dawniej towarzyszyły ostatniemu piątkowi przed Wielkanocą. Przepowiadano np. pogodę.

📢 Najlepsze gry science fiction w kosmosie według fanów – nasi czytelnicy wskazali ulubione tytuły. Zgadzacie się z tą listą? Gry zdecydowanie pozwalają wykraczać poza dzisiejsze możliwości i są ucieczką od rzeczywistości. Duża część z nich umiejscowiona jest w kosmosie, ukazując określone wizje przyszłości deweloperów. Zapytaliśmy naszych czytelników, które gry umiejscowione w kosmosie są według nich najlepsze. Czy te wybory zaskakują? Sprawdźcie sami.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 29.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Makowie Mazowieckim. Wyniki W Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnicy rozwiązywali testy wiedzy sprawdzające znajomość przepisów i zasad ruchu drogowego. 📢 Znamy najlepsze plaże w Europie na wakacje 2024! Są bezpieczne, czyste i piękne. Poznaj miejsca, na których warto wypoczywać Lazurowa woda, piasek, beztroska i gorące promienie słoneczne – tak większość z nas wyobraża sobie wakacje idealne. Wiemy, na których plażach w Europie spełnicie swoje marzenia – oto najnowszy ranking miejsc, które zachwycają czystością i pięknem, a przy tym są naprawdę bezpieczne. Zobaczcie, gdzie warto spędzić urlop latem 2024.

📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Noc z Sowami w powiecie ostrowskim. Wydarzenie zorganizowano w 3 miejscowościach: Ostrowi, Małkini i Tymiankach-Buciach Krajowe i egzotyczne, duże i małe, siedzące na rękawicy i odzywające się w ciemnościach – sowy zawsze fascynują. Dlatego w marcu 2024 r. w powiecie ostrowskim odbyły się aż trzy Noce z Sowami. 📢 Najlepsze życzenia na Wielkanoc 2024. Gotowe życzenia wielkanocne: religijne, zabawne i tradycyjne. Jak składać życzenia na święta? Życzenia na Wielkanoc 2024 powinny być wyjątkowe. Pamięć o bliskich, z którymi nie uda się nam spotkać, to ważny element Świąt Wielkiej Nocy. W tym radosnym czasie nie możemy zapominać o rodzinie, przyjaciołach i innych osobach, które są nam bliskie. Wszystkim powinniśmy złożyć wielkanocne życzenia. To także tradycja, o której warto pamiętać w relacjach zawodowych. Wielkanocne życzenia powinny być spersonalizowane, nieważne czy wysyłamy kartkę wielkanocną, SMS czy wiadomość na Messengerze. Ważny jest nie tylko tekst życzeń, gdyż istotne są także ich kształt i oprawa.

📢 Jarmark Wielkanocny w Ostrowi Mazowieckiej. Jarmark odbył się na placu przy Starej Elektrowni 24.03.2024 W niedzielę o godz. 10.00 rozpoczął się Jarmark Wielkanocny na placu przy Starej Elektrowni. Zobaczcie, co można kupić. Jarmark trwa do godz. 15.00. 📢 Jarmark Wielkanocny w Czerwinie: występy na scenie, rękodzieło i degustacja potraw wielkanocnych W sobotę 23.03.2024 w Czerwinie odbył się II Jarmark Wielkanocny. Pogoda tego dnia nie dopisała, padał deszcz, ale i tak na rynek w Czerwinie przybyło wielu mieszkańców i gości. 📢 Spotkanie Wielkanocne w Centrum Aktywności Seniorów W czwartek 21.03.2024 Klub "Senior+" w Ostrołęce zorganizował w Centrum Aktywności Seniorów spotkanie wielkanocne. Wszystkim seniorom oraz osobom tworzącym życzenia wielkanocne złożył Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Nie zabrakło wielkanocnych potraw oraz mile spędzonych chwil przy rozmowie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce ma już swoje imię i sztandar Uroczyste obchody nadania szkole imienia oraz sztandaru odbyły się w piątek 22.03.2024. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Złote Gody w gminie Baranowo. Jubileusz małżeński świętowało siedemnaście par Uroczystości Złotych Godów odbyły się w czwartek 21.03.2024 w gminie Baranowo. Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, a następnie oficjalna część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. 📢 Wielkanocny konkurs kulinarny w Krasnosielcu rozstrzygnięty. Poznajcie zwycięskie przepisy Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu opublikował przepisy na zwycięskie potrawy, które zgłoszono do konkursu kulinarnego. Wśród nich są przepisy na jajka faszerowane, ciasta i pasztety. Przepisy umieszczamy w galerii zdjęć. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Bierzmowanie w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim 15.03.2024 W piątek, 15 marca podczas mszy św. o godz. 17.00 ks. biskup Piotr Libera udzielił sakramentu Bierzmowania 78 młodym wiernym. 📢 Fort nr 4 w Różanie już prawie gotowy. Tak wygląda nocą Fort nr 4 w Różanie zmienia swoje oblicze. Będzie taras widokowy, ścieżki edukacyjne, plac zabaw, parking, miejsca dla odpoczynku i zabawy. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Plebiscyt Sportowiec Roku 2023 w województwie mazowieckim. Laureaci odebrali nagrody 26.02.2024 na gali w Muzeum Sportu w Warszawie W poniedziałek 26.02.2024 na terenie Muzeum Sportu, mieszczącego się w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odbyło się rozdanie nagród w ramach Gali Regionalnej Plebiscytu Sportowego 2023 w województwie mazowieckim. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Nagrody wręczono odznaczonym na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim. Są sportowcy także z naszego regionu. Gratulujemy. 📢 Protest rolników w Ostrołęce: "Bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi" W środę 21.02.2024 w Ostrołęce odbył się strajk rolników. Podobnie jak za pierwszym razem, przemieszczali się oni ulicami: Warszawską, Mostową, Traugutta, alei Wojska Polskiego, Łomżyńską.

📢 Najlepsze ciasta na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Top 14 top przepisów, które nie zawodzą. Sprawdzone wypieki na spotkanie z rodziną Święto przypadające 21 stycznia zachęca odwiedzenia babć, dzień później kalendarz przypomina o dziadkach. Zamiast laurki zachęcamy do upieczenia domowego ciasta i zaproszenia babci na rodzinny podwieczorek. Skorzystaj z naszych sprawdzonych przepisów i przygotuj ciasto na dzień babci i dziadka np. pyszne ciasto czekoladowe, orzechowo-kajmakowy snickers czy tradycyjny sernik. Mamy dla ciebie 14 najlepszych ciast.

📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej. 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu" Zobacz najlepsze memy o programie "Jeden z dziesięciu". Za sprawą Artura Baranowskiego w teleturnieju padł historyczny rekord. Internauci natychmiast stworzyli śmieszne obrazki...

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrołęce. Nagrody dla nauczycieli i koncert w hali im. A. Gołasia, 16.10.2023 To już tradycja, że miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na koncert w hali. im. A. Gołasia. 📢 Parafialny Festyn Rodzinny w Ostrowi Mazowieckiej. Festyn odbył się w ogrodach parafii Wniebowzięcia NMP 17.09.2023 W niedzielę, 17 września po mszy świętej dla dzieci, w ogrodach parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbył się Parafialny Festyn Rodzinny. Pogoda dopisała, a w ogrodzie pojawiło się bardzo dużo rodzin.

📢 Matura poprawkowa z matematyki 2023. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądała poprawka z matematyki 22 sierpnia? Matura poprawkowa z matematyki odbyła się we wtorek 22 sierpnia. Jak trzeba się było przygotować do egzaminu? Przypominamy wymagania, typy zadań i zagadnienia obowiązkowe na maturę 2023, a także informacje o tym, kiedy będą wyniki z matury poprawkowej i jak je sprawdzić. Zobacz arkusz CKE z egzaminu poprawkowego w formule 2015 oraz w formule 2023 i sprawdź odpowiedzi. 📢 Księżniczki Disneya jako... zombie. Kopciuszek, Elsa, Ariel czy Mulan w realistycznej wersji zombie os SI są niesamowite Sztuczna inteligencja pozwala na tworzenie niezwykłych połączeń, których nikt by się nie spodziewał. Sprawdziliśmy więc, jak prezentowałyby się księżniczki Disneya w bardziej realistycznej wersji, a dodatku jako... zombie. Zobaczcie efekt.

📢 Tych roślin nie sadź w ogrodzie! Zarosną go błyskawicznie. Uprawa niektórych roślin jest nawet zabroniona. Zobacz, na co uważać Niektóre rośliny wyglądają atrakcyjnie, a nawet bywają pożyteczne (np. są miododajne lub lecznicze), jednak lepiej ich nie sadzić w ogrodzie. Dlaczego? Bo wkrótce niewiele będzie tam rosło poza nimi. Są bowiem gatunki, które rozrastają się w nadmierny sposób i nie można ich opanować. Niektóre z nich, sprowadzone z innych regionów świata, uznano nawet za zagrożenie dla przyrody, a ich uprawa została zakazana. Zobacz, jakich roślin lepiej nie sadzić w ogrodzie!

📢 Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych. 18.06.2023. Zobaczcie zdjęcia Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych to okazja do zaprezentowania talentów mieszkańców gminy oraz do wspólnej zabawy. 📢 Rycerze Kolumba z Myszyńca świętują 15-lecie. Uroczystość odbyła się 4.06.2023. Zobaczcie zdjęcia W 2008 roku powstała Rada Lokalna 14 566 Rycerzy Kolumba im. św. Marcina w Myszyńcu. Jej inicjatorem był proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ks. Zbigniew Jaroszewski. Został on także kapelanem myszynieckich Rycerzy Kolumba *i tę funkcję sprawuje do tej pory. Do organizacji przystąpiło kilkudziesięciu mężczyzn. 4 czerwca 2023 w Myszyńcu odbyła się impreza związana z jubileuszem 15-lecia Rady Lokalnej 14 566 Rycerzy Kolumba. Organizatorzy przygotowali wiele darmowych atrakcji dla wszystkich uczestników. Obchody jubileuszu zainaugurowała uroczysta msza św. w bazylice mniejszej w Myszyńcu.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Kościół w Prostyni wygląda jak miniaturka Pałacu Kultury. Ale powstała z projektu Świątyni Opatrzności Bożej. Zobaczcie zdjęcia Kościół w niewielkiej Prostyni, wygląda jak miniatura Pałacu Kultury i Nauki. Legenda miejska głosiła, że powstał na bazie miniaturki Pałacu. Rzeczywistość jest nieco inna, ale też zdumiewająca. Sanktuarium to w rzeczywistości miniaturka projektu Świątyni Opatrzności Bożej, którego budowę w Warszawie przerwała wojna. Szczegóły poniżej.

📢 MiniMal - pierwszy supermarket w Ostrołęce. Archiwalne zdjęcia z otwarcia marketu w 2000 roku Ostrołęka. 20 lat temu powstał w Ostrołęce pierwszy supermarket. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 "Niebieska Gwiazdka" Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. "Dla mnie to ogromny szok" [ZDJĘCIA+WIDEO] Wspólnie z Fundacją „O uśmiech dziecka” policjanci z makowskiej komendy przeprowadzili II edycję akcji Niebieska Gwiazdka. Tym razem paczki dotarły do ośmiu rodzin. 📢 Czołg w Różanie zostaje! IPN dał jednak warunek…[ZDJĘCIA] Mieszkańców podzielił temat czołgu w Różanie. Jedni uważają go za symbol miasta, innym przypomina Armię Radziecką. Spor rozstrzygnął IPN 📢 Najładniejsze i najbrzydsze lotniska w Polsce. 15 portów na 30 zdjęciach Jakie są polskie lotniska? Oceniamy architekturę i estetykę, a nie liczbę pasażerów, obecnych w nich linii lotniczych czy dojazd. W skrócie: do najpiękniejszych lotnisk na świecie, jak to w Marakeszu, Singapurze czy w mieście Doha w Katarze, bardzo im daleko. Na kolejnych 30 zdjęciach przedstawiamy subiektywny ranking lotnisk w Polsce. Dwa pierwsze miejsca nie będą pewnie zaskoczeniem, ale trzecie - już tak. No i gdzie są Modlin, Radom oraz "nasze" Pyrzowice? Zapraszamy! A na pierwszym zdjęciu: największe lotnisko na świecie, w Atlancie w USA.

