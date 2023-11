Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku ma nowe boisko. Inwestycję oficjalnie otwarto 8.11.2023

8 listopada oficjalnie odebrano inwestycję pn. „Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie wokół budynku oraz modernizacja boiska sportowego”. Z tej okazji do Broku zaproszono wielu gości i zorganizowano dużą uroczystość.

Najpierw goście zwiedzili skwer przy budynku biblioteki i obejrzeli jej nowe, wyremontowane pomieszczenia. Następnie wszyscy udali się do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, gdzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie uroczystości.

Dzisiejsza uroczystość to historyczne wydarzenie dla naszego miasteczka, dla naszej szkoły. Oddajemy do użytku młodzieży, dzieciom, mieszkańcom to piękne boisko z nadzieją, że będzie służyło też następnym pokoleniom