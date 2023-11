Zwolnienia grupowe w FORTE. Fabryki Mebli FORTE z Ostrowi Mazowieckiej planują zwolnić nawet do 230 pracowników

Informacja została podana do publicznej wiadomości 3 listopada. Decyzja o przeprowadzeniu zwolnień grupowych i rozpoczęciu konsultacji ze związkami zawodowymi została podjęta po zapoznaniu się z bieżącym raportem o szacunkowych wynikach finansowych firmy.

Decyzja Zarządu wynika z pogorszenia sytuacji finansowej Spółki związanej ze znacznym spadkiem popytu na meble, co skutkuje koniecznością podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej i kosztowej oraz koniecznością dostosowania poziomu kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej Emitenta. Decyzja Zarządu o przeprowadzeniu zwolnień grupowych jest jednym z elementów szerszego programu oszczędnościowego mającego na celu dostosowanie kosztów Spółki do obecnej sytuacji rynkowej