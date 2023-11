Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023

Kiedy składacie rotę ślubowania, kiedy wybieracie niełatwy zawód, musicie pamiętać, że będziecie pomagać innemu człowiekowi. Jest to piękną służba. Liczy się nie tylko siła zewnętrzna, ale także siła ducha. Patronem Policji jest Święty Michał Archanioł, ten, który walczy ze złem. By to zło nie przeniknęło musicie też odnosić się do ducha. Swoimi czynami i słowami musicie walczyć z tym złem, by postać policjanta budziła zaufanie i poczucie bezpieczeństwa