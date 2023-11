Samochód ciężarowy wypadł z drogi. Jazdę zakończył... w lesie. Do zdarzenia doszło na DW 627 w Bieli 7.11.2023

Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem we wtorek, 7 listopada:

Dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o kolizji na drodze W 627 w Bieli z ciężarówką w roli głównej. Na miejsce pojechał patrol ruchu drogowego. Policjanci ustalili, że 54-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego kierując scanią z naczepą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku tego na podłużnym uskoku stracił panowanie nad autem, wjechał do rowu a następnie uderzył w drzewo

- informuje asp. Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji.

Kierowca była trzeźwy, na szczęście nic mu się nie stało, został ukarany mandatem.

Policja apeluje do kierowców o jazdę z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze, aby bezpiecznie dotrzeć do celu podróży.