Wigilia dla seniorów w Kiełczewie, 10.12.2023 zorganizowało ją miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich

W ramach programu „Danie Wspólnych Chwil” KGW Kiełczew ugościło seniorów z Kiełczewa, Prostyni i Małkini Górnej.

„Danie Wspólnych Chwil” to program Fundacji Biedronki w roku 2023 obejmujący 750 miejscowości w całej Polsce. Celem programu jest wsparcie organizacji spotkań dla osób starszych i samotnych ze społeczności wiejskiej, by przy wspólnym posiłku móc miło spędzić czas. KGW Kiełczew przystąpiło do programu składając wniosek do Fundacji Biedronki, a otrzymane 4000 zł (w formie bonu) przeznaczyło na spotkania dla seniorów.

10 grudnia 2023 r. KGW Kiełczew gościło 70 osób. Zaproszenie na wigilię przyjęli seniorzy z Kiełczewa, Prostyni i Małkini Górnej (Ludowy Zespół Małkinianka) oraz goście specjalni: Bożena Kordek – wójt gminy Małkinia Górna, Jacek Bogdan - przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna, Krzysztof Nagórny – wikariusz z parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni, Adriana Rukat – prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Zielone Sioło”, Agnieszka Sołowińska z LGD „Zielone Sioło”, Ewa Siwek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej, Adam Zacheja – prezes Koła Wędkarskiego nr 65 z Małkini Górnej.