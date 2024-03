Nielegalne automaty do gier zabezpieczone w salonach na terenie Ostrołęki i Przasnysza OPRAC.: Milena Jaroszewska

We wtorek, 19 marca policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją ostrołęckiej komendy ustalili, że na terenie Ostrołęki działa punkt automatów do nielegalnych gier hazardowych. Tego samego dnia skontrolowano automaty.