Protest rolników 20.03.2024. Sprawdź trasy objazdów w powiecie ostrołęckim

W miejscowości Obierwia pojazdy z trasy P2533W zostaną skierowane na trasę P2536W i będą przejeżdżać przez miejscowości: Olszewka i Szwendrowy Most. Następnie w miejscowości Szwendrowy Most pojazdy wjadą z trasy P2536W na trasę K53 i będą kierowane w kierunku Ostrołęki.

W miejscowości Dabrówka pojazdy z trasy P2522W będą kierowane drogą gminną, gdzie w miejscowości Kurpiewskie wjadą na trasę P2539W i będą przejeżdżały przez miejscowości Łęg Starościński, Łęg Przedmiejski. W miejscowości Łęg Przedmiejski pojazdy będą kierowane drogą gminną do miejscowości Białobiel. W miejscowości Białobiel pojazdy z drogi gminnej wjadą na trasę P2538W i powyższą trasą dojadą do trasy K53 w miejscowości Ostrołęka ul. Stacha Konwy. Pojazdy kierujące się z miejscowości Ostrołęka w kierunku miejscowości Łyse pojadą powyższą trasą.

Pojazdy jadące trasą K60 od strony miejscowości Różan w miejscowości Ponikiew Duża będą kierowane z trasy K60 na trasę P2573 i przejeżdżając przez miejscowości Grodzisk Mały dojadą w miejscowości Goworowo to trasy P2572W następnie do trasy P4403W skąd będą mogły kierować się trasą P4403W do miejscowości Ostrołęka.

Objazd blokowanego odcinka na trasie K60 w miejscowości Ponikiew Duża, gm. Goworowo w kierunku Ostrowi Mazowieckiej:

Pojazdy jadące trasą K60 od strony miejscowości Różan w miejscowości Ponikiew Duża będą kierowane z trasy K60 na trasę P2573W i przejeżdżając przez miejscowości Grodzisk Mały dojadą w miejscowości Goworowo do trasy P2572W następnie do trasy P4403W. Następnie w miejscowości Goworowo pojazdy z trasy P4403W zostaną skierowane na trasę P2666W, gdzie w miejscowości Brzeźno zostaną skierowane na trasę P2643W i przejeżdżając przez miejscowości: Brzezienko, Wasęwo, Zawady dojadą do trasy K60 i będą mogły kierować się w kierunku msc. Ostrów Mazowiecka, bądź przez msc. Długosiodło do Warszawy.