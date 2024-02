Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej

Protest polegał na bardzo wolnej jeździe głównymi ulicami miasta. Ciągniki jeździły przede wszystkim ulicą 3 Maja, ale utrudniony ruch był także na ul.: Różańskiej, ks. Sobotki, Kościuszki, Piłata, placu Waryńskiego i Broniewskiego. Tego dnia protestowali także rolnicy z gminy Nur - przejazd ciągnikami odbył się w kierunku Czyżewa (powiat wysokomazowiecki).

Organizatorami protestu rolników, którzy przyjechali do Ostrowi z Wąsewa, byli Michał Todzia, Piotr Piskowski i Hubert Gocłowski. Jak informował tuż przed wydarzeniem Hubert Gocłowski, zainteresowanie akcją przerosła oczekiwania organizatorów, zgłosiło się bardzo dużo osób chętnych do udziału w proteście. Do Ostrowi przyjechało ok. 140 ciągników rolniczych, a w spotkaniu, które odbyło się tego dnia na miejskim targowisku, wzięło udział kilkaset osób. W spotkaniu uczestniczył również wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Po godz. 14.00 rolnicy wyruszyli w drogę powrotną.