Protest rolników na Via Baltice. Rolnicy zablokowali węzeł Podborze. Protest zakończy się 21.03.2024

W rejonie węzła Podborze stoi ok. 150 ciągników rolniczych, które należą do rolników z pow. ostrowskiego, m.in. gm. Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo i Stary Lubotyń. Protest będzie trwał do czwartku, 21 marca do godz. 10.00.

Na ul. Zambrowskiej tworzą się korki, ale droga nie jest całkowicie zamknięta - co 15 minut ciągniki odjeżdżają i przepuszczają czekające na przejazd samochody.

Organizatorem protestu na węźle Podborze jest Dariusz Podbielski z gm. Stary Lubotyń:

Węzeł będzie zablokowany przez rolników z pow. ostrowskiego do jurta do godz. 10.00 chyba że podejmiemy decyzję, aby skrócić protest. Oczywiście przepuszczamy pogotowie ratunkowe, wojsko, policję i inne służby mundurowe. Protest jest przeciwko Zielonemu Ładowi i napływowi zboża z Ukrainy. Postulaty są nadal te same.

Co dalej? Jeśli blokada nie przyniesie efektów, prawdopodobnie odbędą się kolejne protesty.