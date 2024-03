Kurpiowskie szkolne warsztaty tworzenia kwiatów w Zalasiu OPRAC.: Beata Dzwonkowska

Marzec to w Szkole Podstawowej w Zalasiu bardzo intensywny czas przygotowań do mającego się już wkrótce odbyć w gminie Łyse ważnego wydarzenia- Niedzieli Palmowej. W Szkole Podstawowej w Zalasiu odbyły się, tradycyjnie jak co roku, warsztaty tworzenia kurpiowskich kwiatów do palm wielkanocnych.