70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Lubotyniu. Po mszy odbył się apel przed remizą OSP w Rząśniku.

Apel rozpoczął się od wystąpienia prezesa OSP w Rząśniku, Janusza Legackiego, który opowiedział o początkach działalności OSP, o trudnej pracy swoich poprzedników, którzy z trudem budowali pierwszą siedzibę remizy, a potem drugą - czyli obecną. Obecna remiza jest okazała i przestronna, co jest zasługą druhów oraz innych przychylnych OSP osobom, jak np. wójt i radni gminni.

Ale nie wszystko materialne świadczy o dobrobycie. Najważniejsi są tu jednak ludzie - mam tu na myśli wszystkich druhów, tych żyjących i tych, którzy już odeszli na wieczną wartę, członków naszej jednostki, dla których to miejsce było, jest i będzie szczególne, bo właśnie tu mogą realizować swoje oddanie dla drugiego człowieka. To w tym miejscu mają swój azyl, to właśnie tu szkolą się w zakresie ochrony przeciwpożarowej, remontują sprzęt, doskonalą swoje umiejętności bojowe, czy też w wolnych chwilach spotykają się towarzysko. A nie ma chyba nic ważniejszego w życiu jak bezinteresowne poświęcenie i niesienie pomocy innym w różnych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu