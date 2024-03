Żołnierze z 5. MBOT zmierzyli się w Lublińcu z ekstremalnym biegiem "Setka Komandosa"

– powiedział por. Karol z 53 batalionu lekkiej piechoty z Siedlec.

Podczas „Setki Komandosa” żołnierze mieli do pokonania (w reżimie czasowym 20 godzin) liczącą 100 kilometrów trasę podzieloną na pięć etapów. Pierwsze 40 km musieli pokonać w pełnym umundurowaniu, w tym 20 km z plecakiem o wadze minimum 10 kg. Pozostałe 60 km trasy mogli pokonać w stroju sportowym.

Pierwsza nocna pętla w umundurowaniu z 10-kilogramowym plecakiem minęła szybko, drugą pętlę biegliśmy bez obciążenia, ale już wtedy zaczęły się pierwsze kryzysy. Mieliśmy w nogach 40 kilometrów, na szczęście świt i śpiew ptaków dodały skrzydeł na trzeciej pętli, dodatkowo zmiana ubioru i obuwia na sportowe zwiększyły morale. Ukończenie trzeciej pętli - czyli 60 km złamały barierę psychiczną – wtedy już zaczęliśmy odliczać kilometry do mety. Największy kryzys pojawił się na 70 kilometrze, jednak psychika i ambicja odegrały tu największą rolę, to nie był czas na odpuszczenie. W ostatnie 8 km włożyliśmy resztki energii, by jak najszybciej ukończyć bieg. Nadeszła upragniona meta i myśl, że za rok trzeba zrobić to lepiej – mimo że na trasie zarzekało się - nigdy więcej