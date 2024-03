Damian Świerdzewski z batalionu w Komorowie na podium Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej w biegach przełajowych

Drużynę Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej tworzyli Terytorialsi z Ciechanowa, Komorowa, Siedlec, Zegrza Południowego oraz dwóch kompanii: dowodzenia i logistycznej.

Dla kobiet przygotowano trasę o długości 3000 m, natomiast mężczyźni mieli do wyboru bieg na dystansie 3000 m, 5000 m lub 8000 m. W dystansie na 8 km zatriumfował żołnierz 52. batalionu lekkiej piechoty z Komorowa - szer. Damian Świerdzewski. Pokonał trasę w czasie 28 min 40 sek i zajął III miejsce w klasyfikacji mężczyzn do 35 lat.

Mój start na Mistrzostwach WOT uważam za bardzo dobry. Cel jaki sobie postawiłem, to walka o miejsca medalowe, które dają przepustkę do mistrzostw Wojska Polskiego. Zdobywając brązowy medal wywalczyłem miejsce do startu w Węgorzewie. Sama organizacja zawodów, przygotowanie tras oceniam na dobrym poziomie. Miło było spotkać i rywalizować z kolegami z innych brygad