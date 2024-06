Tadeusz Ciak został burmistrzem Makowa Mazowieckiego po raz czwarty. Jakie wyzwania stawia sobie w tej kadencji?

Jak ocenia pan minioną kadencję?

Patrząc wstecz na ostatnie pięć lat, nie sposób nie wspomnieć o kadencji 2014-2018. Była to dekada wytężonej pracy, wyzwań i satysfakcjonujących sukcesów. Pierwsza kadencja (2014-2018) skupiła się na skrupulatnym planowaniu inwestycji, które miały odmienić oblicze naszego miasta. Zdawaliśmy sobie sprawę z presji czasu, jaką narzucała kończąca się perspektywa unijna. Wspólnie wypracowaliśmy i uchwaliliśmy Plan Rozwoju Lokalnego, który stał się dla nas drogowskazem na drodze zmian. Druga kadencja (2018-2024) zaowocowała realizacją ambitnych projektów inwestycyjnych. Nie obyło się bez nieoczekiwanych przeszkód, takich jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie. Dodatkowo pogorszyła się kondycja finansowa samorządów. Mimo tych przeciwności wytrwale dążyliśmy do wyznaczonego celu, z konsekwencją realizując zaplanowane inwestycje.

Największy sukces i największa porażka?

Osiągnięcie satysfakcjonujących efektów nie oznacza braku wyzwań i przeszkód na drodze do ich realizacji. Praca w samorządzie wiąże się z nieuchronnymi potknięciami i ryzykiem, które jednak stanowią cenne lekcje i budują fundamenty przyszłych sukcesów. Miniona kadencja bez wątpienia obfitowała w rozpoczęte i zrealizowane inwestycje, co zaowocowało imponującym stosunkiem wydatków inwestycyjnych do bieżących. Od 2019 roku zainwestowaliśmy łącznie 61 941 931 zł. Do najważniejszych inwestycji trzeba zaliczyć budowę małej elektrowni na rzece Orzyc, budowę ulicy Długiej i budowę ulic na osiedlu Rzemiosła, rozbudowę ulicy Kolejowej, budowę farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacja Zalewu Miejskiego, Parku Sapera wraz z budową bulwarów, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, remont ulic: Witosa, Spółdzielcza, Sportowa, Iwaszkiewicza, Liliowa, Rumiankowa, Diamentowa, Pułaskiego, Mickiewicza oraz drogi na Zakliczewo czy modernizacja bazy sportowej w tym największa od lat inwestycja na stadionie miejskim. Wartość samych inwestycji drogowych to 16 295 084 zł. Bez wątpienia najważniejszą inwestycją była rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, która pozwoliła na likwidację kilkudziesięciu indywidualnych węglowych źródeł ciepła, przyczyniając się do znaczącej poprawy jakości powietrza w mieście. Inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie było tak wiele, że ich wyliczenie zajęłoby sporo czasu. Chociaż wiele z tych osiągnięć widać gołym okiem podczas spaceru po naszym mieście, warto również zwrócić uwagę na mniej widoczne, ale równie istotne projekty społeczne. Ich łączna wartość wyniosła 3 699 173 zł i obejmowała m.in.: utrzymanie Klubu Seniora, zapewniającego wsparcie i integrację osobom starszym, dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych, co przyczyniło się do podniesienia kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli, czy zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do MDK, wzbogacającego ofertę kulturalną miasta.