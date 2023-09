Sprawa prezydenta Ostrołęki. Prokurator złożył kasację od wyroku uniewinniającego Łukasza Kulika, ale Sąd Najwyższy ją oddalił 13.09.2023

- Przede wszystkim bardzo się cieszę, że zostałem uniewinniony, oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Tak jak wskazał sąd drugiej instancji, w całym materiale dowodowym nie było ani jednej okoliczności, ani jednego faktu wskazującego, że prawo zostało złamane. Czuję ogromną ulgę, trochę to trwało, to, że tak powiem, udowodnienie mojej niewinności. Cieszę się, ale muszę to powiedzieć, że ta sprawa pokazuje, że prokuratura w Polsce jest dziś wykorzystywana politycznie do tego, żeby ludzi którzy nie są z jedynie słusznej partii ścigać, prześladować, oskarżać, psuć ich reputację. Wiem, że jest wiele takich spraw, gdzie dowodów nie ma, a ludzie są prześladowani, ciągani po sądach. To wpływa na zdrowie i na przeżycia rodziny. Ja też tego doświadczyłem. Tego nie odzyskam, cieszę się że odzyskałem swoje dobre imię – komentował na gorąco po wyroku Sądu Okręgowego prezydent Łukasz Kulik.

Prokuratura podniosła w skardze kasacyjnej, że sąd II instancji „rażąco naruszył przepisy prawa procesowego mające istotny wpływ na treść orzeczenia”. Wyjaśnijmy, że skarga kasacyjna musi dotyczyć jedynie formalnych aspektów wyroku odwoławczego – Sąd Najwyższy nie bada merytorycznie danej sprawy, a tylko prawidłowość procesu i orzeczenia wyroku.

W tym przypadku prokuratura uznała, że do „naruszenia przepisów prawa procesowego” doszło przy zmianie kwalifikacji czynu.

Poinformowała nas o tym Anna Zejer – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Łomży. Jak czytamy w piśmie od niej:

Sąd II instancji orzekając odmiennie co do istoty nie podał przekonywujących przesłanek orzeczenia, bowiem nie odniósł się do wszystkich istotnych faktów i dowodów zgromadzonych w sprawie, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, ograniczając uzasadnienie wyroku do odwołania się - w całym zakresie dokonanej zmiany — do argumentacji przedstawionej w uwzględnionych skargach apelacyjnych obrońców oskarżonych, w szczególności w apelacji złożonej przez adwokata oraz koncentrując się — w oderwaniu od pozostałego materiału dowodowego — na wskazaniu okoliczności mogących świadczyć o tym, że oskarżony nie popełnił zarzucanych mu przestępstw, co w konsekwencji doprowadziło do oceny materiału dowodowego w sposób odbiegający od wymogu rzetelnej ich oceny poprzez wybiórczą ocenę oraz brak dokładnej i wnikliwej analizy zachowania oskarżonego w świetle przepisów ustawy obowiązujących w obecnym stanie prawnym — a względniejszych dla sprawcy, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i bezpodstawnym wysnuciem wniosku o braku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności lub niezależności Łukasza K. w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia a także na bezpodstawnym, dowolnym przyjęciu, iż oskarżonego nie łączył z Markiem T. stosunek prawny — umowa zlecenie zawarta z Markiem T. w dniu 10 grudnia 2018 roku na wykonywanie czynności, polegających na weryfikacji dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat dotyczącej realizacji inwestycji prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, albowiem stosunek zlecenia występował między Gminą Miasto Ostrołęka reprezentowaną przez Prezydenta a Markiem T., a nie między oskarżonym a Markiem T.