Wyrok w sprawie OPWiK w Ostrołęce. Były prezes i były wiceprezes „wodociągów” uniewinnieni

- W toku śledztwa ustalono, że Dariusz O. i Andrzej Grzyb (były prezes i wiceprezes zarządu spółki - red.) w okresie od 28 czerwca 2017 roku do 17 kwietnia 2018 roku w Ostrołęce byli zobowiązani do zajmowania się sprawami majątkowymi wyżej wymienionego przedsiębiorstwa. W lipcu 2017 r. gmina Rzekuń ogłosiła przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goworki. 14 lipca 2017 r. ofertę w postępowaniu przetargowym na kwotę 1.549.999,99zł złożyło Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Przetarg wygrało OPWiK sp. z o.o., wynikiem czego było podpisanie 8 sierpnia 2017 r. z Gminą Rzekuń kontraktu na realizację „Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goworki gmina Rzekuń” – informowała w 2021 roku rzeczniczka PO w Ostrołęce.

Jak ustalono w toku śledztwa, że już na etapie przygotowania oferty doszło do nieprawidłowości w jej przygotowaniu, bowiem nie przeprowadzono oględzin terenu inwestycji, oferent nie posiadał wiedzy o poziomie wód gruntowych i przekroju geologicznym ziemi w pasie jej realizacji, nie posiadał kompletnej dokumentacji geologicznej, a przyjął wyłącznie obmiar robót i strukturę gruntów wskazane przez Zamawiającego, tj. Gminę Rzekuń. Również na etapie przygotowania oferty OPWiK sp. z o.o. zredukowało cenę oferty poprzez przyjęcie zaniżonej wartości roboczogodziny, ceny pracy użytego sprzętu budowlanego wg katalogów Sekocenbudu, zrezygnowało z należytego dla Wykonawcy zysku, nie uwzględniło ryzyka prac dodatkowych związanych z koniecznością wymiany gruntu w zakresie przekraczającym obmiar prac, a mogących wynikać z powodu braku dokumentacji geologicznej w postępowaniu przetargowym, pominęło dodatkowe koszty wynikające z konieczności prowadzenia prac w okresie zimowym oraz wstępną kalkulację kosztów wykonania zadania. Poza tym zaakceptowane zostały zapisy Kontraktu ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji budowlanej zobowiązujące Wykonawcę do wykonania nieprzewidzianych robót. Po podpisaniu Umowy na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goworki gmina Rzekuń” oskarżeni Dariusz O. oraz Andrzej G. również nie dopełnili ciążących na nich obowiązków, bowiem nie doprowadzili do prawidłowego dokumentowania czynności realizowanych w terenie, a dotyczących sporządzania protokołów konieczności dodatkowo występujących robót. Nadto, pomimo zasadności zmiany terminu zakończenia robót zgodnie z zapisami SIWZ, Prezes oraz Wiceprezes nie podjęli żadnej próby przedłużenia realizacji kontraktu. Zmiana taka była możliwa z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, dotyczących występowania na etapie realizacji prac warunków geologicznych, terenowych i atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych. W wyniku niedopełnienia obowiązków oraz nadużycia uprawnień OPWiK, realizując wskazany Kontrakt, poniósł znaczną szkodę majątkową w wysokości 799.954,88 zł.