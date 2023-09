Jubileusz 10-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce. 12.09.2023

Dzisiaj mówimy o osobach o wielkiej wrażliwości, o osobach, które tworzą ten dom, ale też o osobach, które do tego domu przychodzą. To wspaniali ludzie. To ludzie, od których my, tak zwani zdrowi ludzie, możemy się wiele uczyć. Ja przez te 10 lat bardzo dużo się nauczyłam dzięki nim: pokory, dystansu do świata. To im należą się największe brawa i najlepsze życzenia. Ilekroć odwiedzę ŚDS czuję się jak w domu. Bo jest to miejsce, gdzie wspólnie przeżywa się radości i smutki. Dzielenie się tymi emocjami świadczy o tym, że wszyscy czują się tam dobrze. Życzę im wszystkiego co najlepsze