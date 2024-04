Zmiana na stanowisku prokuratora okręgowego w Ostrołęce

Waldemar Osowiecki ma 64 lata, pochodzi z Ciechanowa. To doświadczony prokurator. Pracował już przed laty w naszym rejonie - w prokuraturach w Przasnyszu i Wyszkowie.

Stowarzyszenie Sędziów Iustitia w 2020 roku umieściło jego nazwisko na liście prokuratorów delegowanych i przeniesionych do prokuratur niższego szczebla z powodów politycznych. "Waldemar Osowiecki – były prokurator okręgowy w Płocku, który przed „dobrą zmianą” prowadził postępowanie przeciw Zbigniewowi Ziobrze, delegowany do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ, potem do Prokuratury Rejonowej w Płocku".

Gwoli uzupełnienia, na liście represjonowanych prokuratorów znalazło się wówczas 99 zdegradowanych bez merytorycznych przyczyn (z pominięciem prokuratorów wojskowych ze względu na brak informacji), 26 prokuratorów prześladowanych dyscyplinarnie i karnie głównie za działalność w stowarzyszeniu Lex Super Omnia i krytyczne wypowiedzi o działaniach władzy.

Przypomnijmy też, że w ostatnich dniach to nie jedyna zmiana personalna w ostrołęckim wymiarze sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar 10.04.2024 odwołał Jarosława Teklińskiego z pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce.