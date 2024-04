Pchli Targ w Ostrołęce. Pierwszy w tym roku rusza w sobotę 20.04.2024

Kolejne Pchle Targi będą organizowane w każdą trzecią sobotę miesiąca aż do października, czyli kolejno: 20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 21 września i 19 października.

Regulamin Pchlich Targów w Ostrołęce (Ostrołęcki Klub Kolekcjonerów Unikat):

1. Pchli Targ w Ostrołęce organizowany jest przez Stowarzyszenie "Unikat – Przyjazna Gmina", w każdą trzecią sobotę miesiąca, od kwietnia do października 2024 r., na terenie Targowiska Miejskiego w Ostrołęce, ul. Zawadzkiego, w godz. 8.00–12.00.

2. Uczestnictwo w Pchlim Targu jest bezpłatne – zarówno dla sprzedających, jak kupujących. Nie pobierana jest opłata targowa. Miasto Ostrołęka użyczyło bezpłatnie części terenu targowiska w celu organizacji targów

3. W Pchlim Targu może uczestniczyć każda osoba fizyczna (w tym dzieci pod opieką dorosłych).

4. W Pchlim Targu mogą wziąć udział wszyscy chętni, za wyjątkiem firm lub osób zajmujących się profesjonalną sprzedażą i przedsiębiorców oferujących hurtowe ilości przedmiotów.

5. Organizatorzy Pchlego Targu udostępniają osobom fizycznym wyznaczoną powierzchnię placu do prowadzenia handlu.

6. Organizator nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji stoisk.

7. Organizator Pchlego Targu lub osoby przez niego wyznaczone wskazują miejsce na placu dla sprzedającego. Zastrzega się prawo do ograniczenia powierzchni handlowej dla każdej sprzedającej osoby.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wpuszczeniu danej osoby na teren targów z uwagi na oferowane przedmioty lub inne okoliczności.

9. Organizator nie zapewnia stolików, krzeseł, wieszaków i innych rzeczy służących do rozkładania towarów.

10. Organizator zastrzega, że handlować można artykułami używanymi. Za zgodą organizatora dopuszcza się handel artykułami nieużywanymi, o ile nie są to ilości hurtowe.

11. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest prawnie zabroniona lub karalna. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji lub posiadanie których jest niezgodne z prawem. Na Pchlim Targu obowiązuje również zakaz sprzedaży zwierząt i żywności.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami wg własnego uznania. Za próby handlowania artykułami objętymi zakazem całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedający.

13. Każdy sprzedający zobowiązany jest do zachowania porządku na stoisku podczas Pchlego targu, i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy, zabrania swoich śmieci pod groźbą dodatkowej opłaty za wywóz pozostawionych nieczystości.

14. Organizator Pchlego Targu nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia towarów wystawionych do sprzedaży, ich jakość, przepisy gwarancyjne oraz obowiązek podatkowy wynikający z kupna-sprzedaży. Sprzedający prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępniania powierzchni handlowej lub przerwania sprzedaży osobom, które nie przestrzegają regulaminu, zakłócają porządek, są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

16. Sprzedający i kupujący zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez organizatora lub osoby przez niego upoważnione.

17. Na terenie Pchlego Targu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających.

18. Zdjęcia wykonywane podczas trwania Pchlego Targu w celu promocji wydarzenia, zostaną opublikowane na stronie www.klub-unikat.cba.pl/, a także na portalach społecznościowych (facebook).