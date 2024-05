Sportowy Turniej Sołectw w Lelisie, 26.05.2024 Beata Modzelewska

Do rywalizacji - czy też może trafniej: do sportowej zabawy - przystąpiło osiem drużyn (w składzie każdej z nich byli i dorośli, i dzieci). Reprezentowały sołectwa: Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery, Kurpiewskie, Białobiel, Obierwia, Nasiadki, Durlasy, Lelis. Organizatorzy (główni organizatorzy wydarzenia to LZS oraz LUKS Nasiadki) przygotowali dla nich kilka konkurencji.