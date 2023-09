Droga Orło - Małkinia. Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 627

28 lipca na platformie zakupowej pojawiło się ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Orło do m. Małkinia Górna.

Oferty można składać do godz. 8.00 11 września, a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 9.00.

Przypomnijmy, że w lipcu tego roku dyrektor MZDW Grzegorz Obłękowski tłumaczył w piśmie do radnego wojewódzkiego Krzysztofa Winiarskiego, dlaczego nadal nie rozpoczęto żadnych prac na odcinku Orło - Małkinia:

Zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego planuję uzyskanie opinii do końca lipca br. Następnie potrzebujemy 14 dni na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przygotowanie wniosku do zamówień publicznych, tak więc przetarg na wykonawcę robót budowlanych na dokończenie przebudowy drogi powinien pojawić się w połowie sierpnia. Oferty przetargowe, zgodnie z przepisami, otworzymy 15 dnia po ogłoszeniu i następnie będziemy 30 dni związani z ofertą. Umowę z wykonawcą podpiszemy najprawdopodobniej pod koniec września br. Prace bitumiczne zaplanujemy na dwa miesiące, tak więc powinniśmy zakończyć je jeszcze w tym roku. Jeśli coś w procedurze nie pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami na dziś, to musimy przewidzieć także, że przed zimą wykonamy warstwę wiążącą na całym odcinku, a warstwę ścieralną dopiero na wiosnę. W tym przypadku zostanie zapewniona przejezdność po równej nawierzchni na całym odcinku.