Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu

6 września minął termin rejestracji list wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje je już na swojej stronie internetowej. To już oficjalne listy kandydatów. W naszym okręgu nie wszystkie listy są jeszcze opublikowane – w wyborach do sejmu nie ma jeszcze na stronie PKW list Lewicy i Trzeciej Drogi. Nie znamy także wszystkich kandydatów do senatu.

Listy będziemy aktualizować, tymczasem publikujemy te, które już oficjalnie ogłosiła PKW: