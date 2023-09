Rozbój w Ostrowi Mazowieckiej. Sprawca uderzył 30-latka i zabrał mu m.in. plecak z laptopem. Do zdarzenia doszło 2.09.2023

- podała ostrowska policja.

Policjanci ustalili, że mężczyzna ma na sumieniu jeszcze dwa przestępstwa: kradzieży perfum w drogerii pod koniec lipca oraz kradzieży rozbójniczej w drugiej połowie sierpnia.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na wystąpienie z wnioskiem do sądu o areszt tymczasowy. We wtorek 5.09.2023 sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o zastosowaniu wobec 23-latka trzymiesięcznego aresztu.