Uczniowie z gminy Ostrów Mazowiecka z wizytą w Estonii. W ramach wymiany młodzieży delegacja z Estonii także odwiedziła Polskę

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach nagrody wójta gminy Ostrów Mazowiecka za wybitne osiągnięcia szkolne, delegacja 20 uczniów z terenu gminy odwiedziła zaprzyjaźnioną gminę Põhja Pärnumaa w Estonii.

Podczas tygodniowego pobytu, młodzież z gm. Ostrów Mazowiecka odwiedziła wiele ciekawych miejsc, między innymi zwiedziła stolicę Estonii Tallinn oraz miasto Parnawę. Organizatorzy zadbali o to, aby młodzież poznała historię Estonii, ale też o to, by mogła aktywnie spędzić czas. Umożliwiły to wizyty w parku wodnym, parku linowym czy też parku laserów.

Wyjazd polskich uczniów poprzedzony był wizytą delegacji młodzieży z Estonii w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas tygodniowego pobytu estońska młodzież miała okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Goście zwiedzili Warszawę oraz Centrum Nauki Kopernik, pojechali na wycieczkę kajakową oraz odwiedzili park rozrywki Mandoria. Na koniec ich pobytu w Polsce zorganizowano wspólne ognisko, gdzie polsko-estońska młodzież miała okazję poznać się bliżej.