Święto Plonów w Szulborzu Wielkim: korowód dożynkowy, turniej sołectw i koncert Dejwa. Zdjęcia, wideo 3.09.2023

Kosze dożynkowe symbolizujące plony, które rodzi ziemia przygotowali mieszkańcy sołectw: Godlewo-Gudosze, Grędzice, Gostkowo, Helenowo, Janczewo Wielkie, Janczewo-Sukmanki, Leśniewo, Mianówek, Słup, Słup-Kolonia, Świerże-Leśniewek, Szulborze Wielkie, Uścianek Dębianka i Zakrzewo-Zalesie.

Wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Smolewa-Wsi, Smolewa-Parceli i Janczewa-Sukmanek.

Drodzy rolnicy, przynieśliście dzisiaj ze sobą owoce waszej codziennej ciężkiej pracy. Przyjmijcie to w sposób symboliczny - to uhonorowanie pracy rolnika nie tylko w czasie zbiorów i żniw, ale pracy całorocznej. Tak jak kiedyś i dziś dożynki są okazją do wyrażenia naszej wdzięczność i szacunku dla rolników. Ale jest to wdzięczność wyrażana w stosunku do wielu ludzi, bo ta kromka chleba, którą podnosimy do ust powstaje dzięki zbiorowej pracy wielu ludzi: rolników, młynarzy, piekarzy, transportowców, sprzedawców, księgowych, a także przedstawicieli wielu innych profesji, którzy na co dzień współpracują z rolnikami. Jest to więc symbol solidarności człowieka z człowiekiem. I bardzo mnie cieszy, że tej solidarności w naszej małej ojczyźnie, w gminie Szulborze Wielkie nie brakuje