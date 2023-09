Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023

Ostatnim nagrodzonym był wójt gminy Ostrów Mazowiecka. Z okazji jubileuszu 25-lecia pracy na stanowisku wójta, a także za zaangażowanie i działania na rzecz gminy, Waldemar Brzostek otrzymał bukiet kwiatów, balony i życzenia: wiele lat zdrowia, sił i kolejnych lat na stanowisku wójta. Niespodzianka była utrzymana w tajemnicy, aby wójt był zaskoczony. I był:

Dziękuję za kwiaty i życzenia i przyznam, że łezka w oku mi się zakręciła. Naprawdę nie wiedziałem o tej niespodziance, jestem zaskoczony. Te 25 lat szybko minęło - nie wiem kiedy. Natomiast największą satysfakcję daje, kiedy mieszkaniec podchodzi do mnie, ściska rękę, mówi coś serdecznego i nie odwraca się do mnie tyłem. Drodzy mieszkańcy, za to wam serdecznie dziękuję: za te dobre słowo, które na co dzień od was słyszę. Dziękuję.