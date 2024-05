Dobiegają końca prace na S8 na węźle Ostrów Mazowiecka Północ. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na sierpień

Via Baltica na odcinku Ostrów Mazowiecka - Śniadowo została oficjalnie oddana do użytku 13 października 2023 roku, ale to nie był koniec wszystkich prac, o czym na otwarciu informowała Ewa Tomala-Borucka z firmy POLAQUA:

Dzisiaj oddajemy do ruchu odcinek od węzła Ostrów Mazowiecka Północ do węzła Śniadowo. Jest to odcinek, który oddajemy wraz z połączeniem z drogą ekspresową S8 Warszawa - Białystok oraz węzłem Komorowo z połączeniem do istniejącej drogi wojewódzkiej 627. To pierwszy etap. Cała inwestycja zostanie zakończona w sierpniu przyszłego roku. Do zakończenia przebudowy zostało nam 3 km drogi ekspresowej S8, dobudowujemy jeszcze nowy odcinek (3,6 km) drogi wojewódzkiej 627 po nowym śladzie w kierunku zachodnim. Do przygotowania są także 2 miejsca obsługi podróżnych w kierunku Suwałk (po prawej i lewej stronie jezdni). Dobudowujemy też obwód utrzymania tej drogi, będzie on zrealizowany w okolicach węzła Ostrów Mazowiecka Północ oraz całą infrastrukturę techniczną.