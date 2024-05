Niewybuchy w Andrzejewie. Pocisk artyleryjski znajdował się na jednej z posesji

We wtorek, 21 maja Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymała zgłoszenie dotyczące niewybuchu na jednej z posesji w gminie Andrzejewo.

We wtorek późnym popołudniem dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał informację o niewybuchu znajdującym się na jednej z posesji w gminie Andrzejewo. Na miejsce pojechali małkińscy policjanci i ustalili, że właściciel posesji podczas prac porządkowych na głębokości około 5 cm znalazł metalowy przedmiot przypominający pocisk. Ostrowscy policjanci z NGRM-P po oględzinach przedmiotu potwierdzili, że jest to pocisk artyleryjski 80 mm o długości około 25 cm, całkowicie skorodowany z czasów II wojny światowej. Miejsce zabezpieczają policjanci do momentu przekazania znaleziska saperom.