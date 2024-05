Sebastian Oczkowski: postawimy na przyjezdnych i turystykę. Przeczytaj wywiad z nowym burmistrzem Broku

41-letni Sebastian Oczkowski wygrał wybory na burmistrza Broku w pierwszej turze. Uzyskał 723 głosy (50,77 proc.), pokonując Marka Młyńskiego.

Tygodnik Ostrołęcki (H.Ch.): Wygrał Pan w pierwszej turze wyborów z dosyć ciekawym wynikiem, bo o Pana zwycięstwie zadecydowała bardzo niewielka przewaga. Mówiąc dokładniej – 22 głosy. Jak skomentuje Pan ten wynik? Sebastian Oczkowski: W pierwszej kolejności chciałbym podziękować wyborcom za oddane na mnie głosy. Mój poprzednik sporo zrobił dla Broku, ale mieszkańcy uznali, że czas na zmianę pokoleniową. Mam świadomość, że w środowisku, w którym wszyscy się znają „od zawsze” człowiek z zewnątrz może być spostrzegany różnie i z pewnością ciężko jest się przebić. Pochodzę z Małkini, a w Broku mieszkam od 13 lat – dla mnie to wystarczająco długo, by poznać lokalne problemy i potrzeby. W zasadzie od momentu zamieszkania tutaj myślę o sobie jako o brokowiaku, ale wiem, że nie wszyscy podzielają moje zdanie. Kampania wyborcza w Broku była dla mnie bardzo ciężka – prawdopodobnie dla mojego kontrkandydata także - i wyczerpująca fizycznie. W trakcie kampanii zamierzałem odwiedzić każdego mieszkańca gminy w jego własnym domu. Życie zweryfikowało to postanowienie, ale byłem co najmniej w połowie domów i spotkałem się z bardzo pozytywnym odbiorem mojej kandydatury. Wierzę, że korzystny dla mnie wynik wyborów był skutkiem osobistych rozmów i kontaktów z wieloma mieszkańcami oraz tym, że nie prowadziłem negatywnej kampanii. Rozmawiając z wyborcami skupiałem się na tym, co chciałbym zrobić dla naszej gminy. Wynik wyborów odbieram jako wyraz zaufania mieszkańców gminy. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo wcześniej nie byłem związany z miejscowymi strukturami samorządowymi. Decyzja o kandydowaniu w tych wyborach to mój debiut samorządowy i cieszę się, że wynik jest pozytywny. Nie ukrywam, że jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością, a moje poglądy są mocno prawicowe, jednak chcę wyraźnie podkreślić, że startowałem na to stanowisko pod własnym nazwiskiem z niezależnego komitetu, nie posiłkując się wsparciem partii politycznych i - jak widać – przyniosło to efekt. Będę reprezentował wszystkich mieszkańców naszej gminy, a moja przynależność polityczna nie będzie stanowić żadnego ograniczenia.

Tygodnik Ostrołęcki (H.Ch.): Od czego rozpoczął Pan pełnienie obowiązków burmistrza i co będzie teraz dla Pana priorytetem? Sebastian Oczkowski: Jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy i od początku kadencji zamierzałem konsekwentnie realizować zobowiązania wyborcze. W pewnym sensie to mi się udało, choć w inny sposób, niż to sobie zaplanowałem. Prowadząc kampanię wyborczą obiecałem, że będę otwarty dla ludzi i każdego wysłucham. Wyborcy potraktowali tę deklarację bardzo poważnie i z tego względu rozpocząłem pracę od serii spotkań i rozmów. Nie odmawiałem nikomu, dlatego obok spotkań zorganizowanych i wynikających z harmonogramu gminnych wydarzeń odbyłem naprawdę dużo rozmów indywidualnych. Przychodziły do mnie osoby, które chciały przedstawić swoje problemy lub pomysły na naszą gminę, niektórzy chcieli się na nią trochę poskarżyć i pożalić. Chcę wysłuchać każdego, więc spodziewam się, że jeszcze przez tydzień lub dwa tych spotkań będzie naprawdę dużo. Ponadto wstępnie zapoznałem się z wdrażanymi projektami. W plany na nadchodzące miesiące chciałbym wpleść swoje obietnice wyborcze – przede wszystkim przywrócenie dawnej świetności Broku jako miasteczka turystycznego. Moi wyborcy chcą ożywienia, chcą powrotu turystów, żeby coś tu się działo. Oczywiście są też inne potrzeby – Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe czekają na wodociągi, potrzebna jest modernizacja oczyszczalni ścieków, około 20 km dróg wymaga napraw bieżących bądź utwardzenia.

Tygodnik Ostrołęcki (H.Ch.): Co Pana zdaniem będzie największym wyzwaniem na tę kadencję? Sebastian Oczkowski: Największym wyzwaniem będzie dotrzymanie obietnic wyborczych i utrzymanie zaufania wyborców, pokazanie im, że jestem wart ich głosów. To wyzwanie ma duży wymiar finansowy, bo budżet gminy jest taki, jaki jest i konieczne będzie szukanie zewnętrznych źródeł finansowania. Na pewno będą kontynuowane projekty zaczęte przez mojego poprzednika, na które są środki, wkrótce zaczniemy pisać projekty, by pozyskać fundusze na polepszenie życia mieszkańców naszej gminy. To niewielka gmina z ciekawą przeszłością i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. To duży potencjał dla rozwoju turystyki i w tym kierunku będziemy działać. Latem widać grupy turystów, ale wiosną i jesienią Brok praktycznie zamiera - po godzinie 16.00 ulice pustoszeją. A przecież mamy rozwiniętą bazę noclegową, mamy jedyną w powiecie plażę i jedyny port na Bugu. Chciałbym przywrócić możliwość korzystania z nich – oczyścić plażę z zakrzaczeń, zatrudnić ratowników i stworzyć warunku do wypoczynku dla gości. Ponadto we współpracy z instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi i organizacjami kościelnymi zamierzam prowadzić działania krzewiące patriotyzm w naszej społeczności – przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców. Ważna będzie także współpraca z opieką społeczną – w Broku najbardziej widać rosnącą liczbę seniorów. W ościennych sołectwach – Kaczkowo Nowe, Kaczkowo Stare, Puzdrowizna, Laskowizna – nie jest to tak bardzo widoczne, natomiast społeczeństwo miasta Brok wyraźnie się starzeje. Młodzi uciekają z naszego miasta w poszukiwaniu pracy, maleje liczba uczniów w szkołach. Jestem realistą - nie obiecywałem, że stworzę tu zakłady pracy, ale zamierzam wspierać lokalnych przedsiębiorców. Postawimy na turystykę i przyjezdnych, bo to może dać najszybszy efekt. Tygodnik Ostrołęcki (H.Ch.): Życzę Panu spokojnej, owocnej kadencji i wielu sukcesów w realizacji zaplanowanych działań. Dziękuję za rozmowę.