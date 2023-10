S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia

W uroczystym otwarciu Via Baltiki na odcinku Ostrów Mazowiecka - Śniadowo wziął udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Kazimierz Gwiazdowski, wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, a także dyrektor GDDKiA Tomasz Żuchowski i dyrektor Ewa Tomala-Borucka z firmy POLAQUA.

Dziś oddajemy 19,5 km drogi szybkiego ruchu od węzła Ostrów Mazowiecka do miejscowości Śniadowo. Wartość kontraktu to ponad 840 mln zł, dofinansowane w części ze środków unijnych. Jak wiemy, to projekt bardzo istotny, bo z całego odcinka 220 km trasy Via Baltica zostanie nam do wykonania tylko tzw. obwodnica Łomży (niespełna 13 km) i projekt będzie domknięty. Jest to bardzo ważny projekt zwłaszcza dla tych, którzy podróżują np. na Mazury czy też na tranzycie na Litwę, a także z punktu widzenia gospodarczego dla rozwoju tych terenów. W połowie przyszłego roku mamy odebrać ruch na jednej nitce obwodnicy Łomży, a w połowie 2025 roku cała trasa powinna być skończona