Konsultacje dot. modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. W gminie Ostrów Maz. spotkanie odbyło się 13.02.2024

We wtorek, 13 lutego w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o., która przygotowuje studium wykonalności zadania oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. Najistotniejsze dla mieszkańców powiatu ostrowskiego jest to, że zlikwidowanych ma być 5 przejazdów kolejowych.

Celem spotkania było przede wszystkim umówienie zakresu prac, które będą wykonywane na terenie gmin Wąsewo i Ostrów Mazowiecka. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Waldemar Brzostek, przewodnicząca rady gminy Krystyna Kossowska, Justyna Zawłocka - kierownik referatu infrastruktury gminnej oraz mieszkańcy gminy. Już na początku organizatorzy poinformowali, że spotkanie dotyczy modernizacji linii nr 29, a nie linii nr 34 Ostrołęka - Ostrów - Małkinia. Modernizacja linii Ostrołęka - Ostrów - Małkinia to inny projekt, realizowany w ramach zadania Kolej Plus. Mimo to - w związku z pytaniami mieszkańców - pojawiło się kilka informacji dotyczących również tej inwestycji.

Pociągi będą jeździć 160 km na godzinę

Celem modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka jest m.in. zwiększenie częstotliwości kursowania bezpośrednich pociągów pasażerskich w relacji Warszawa – Wyszków – Ostrołęka, zwiększenie dostępności transportu kolejowego poprzez budowę nowych przystanków i korektę położenia istniejących, poprawa przepustowości linii, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń, a także skrócenie czasu jazdy pociągów. W ramach projektu zaplanowano także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowych poprzez podniesienie ich kategorii i budowę urządzeń zabezpieczających oraz przebudowę części przejazdów na skrzyżowania dwupoziomowe.

Warto dodać, że po modernizacji linii Tłuszcz - Ostrołęka pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba linię będzie można w przyszłości zmodernizować, aby pociągi osiągały prędkość 200 km/h. To wymagałoby jednak likwidacji przejazdów drogowo-kolejowych. Na linii Ostrołęka - Ostrów - Małkinia (po modernizacji) prędkość będzie wynosiła do 120 km/h.

Będzie (znów) stacja Gucin

Modernizacja zakłada również przebudowę układu torowego stacji Ostrołęka i Wyszków w celu umożliwienia strefowania pociągów regionalnych na stacji, budowę łącznicy (w Ostrołęce) pomiędzy liniami kolejowymi nr 34, 29, 35, która umożliwi przejazd pociągów z kierunku Małkini, Tłuszcza w kierunku Szczytna oraz odbudowę stacji Dalekie i Goworowo.

W związku z przebudową linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka niezbędne jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych na linii nr 34 Ostrołęka - Małkinia, ponieważ to na tę linię będzie skierowany ruch podczas modernizacji linii nr 29. W tym celu planowana stacja Ostrów Mazowiecka zostanie dostosowana do obsługi pociągów o długości min. 750 m i odbudowana zostanie stacja Gucin (gm. Czerwin).

Koszt modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka to ok. 4 mld złotych. Od konsultacji do przecięcia wstęgi jeszcze daleka droga - bardzo daleka. Obecnie trwa realizacja studium wykonalności, potem przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i samo opracowanie dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przetarg na roboty budowlane i realizacja robót budowlanych. Łopata nie będzie wbita wcześniej niż za 8 lat - zażartował kierownik projektu z firmy BBF, Marcin Zembrzuski.

Przejazdy kolejowe w pow. ostrowskim do likwidacji

Po prezentacji multimedialnej i umówieniu projektu przez projektantkę drogową Paulinę Sitko, projektant drogowy Krystian Łukasik umówił zmiany, które dotyczą mieszkańców powiatu ostrowskiego. Chodzi o likwidację i przebudowę przejazdów kolejowych na terenie gmin Wąsewo i Ostrów Mazowiecka. Na terenie gm. Wąsewo zostanie przebudowany przejazd na drodze powiatowej nr 2643, a drugi przejazd, leśny, na wysokości miejscowości Zgorzałowo i Przyborowie-Kolonia, zostanie zlikwidowany. Kolejny przejazd na granicy gmin Wąsewo i Ostrów Mazowiecka, na drodze gminnej, zostanie przebudowany (przejazd niezabezpieczony, z krzyżem św. Andrzeja). Dalej, przejazd na terenie gm. Ostrów Mazowiecka, na drodze powiatowej nr 2642 zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów, pozostanie tak jak dotychczas w kat. D (oznakowany krzyżem św. Andrzeja). Zlikwidowany zostanie następny przejazd kolejowy - między miejscowościami Stok i Jelenie.

Odległość od poprzedniego przejazdu na tej linii kolejowej wynosi 720 metrów. Przejazdy ze względów bezpieczeństwa nie powinny być zbyt blisko siebie - mówił projektant Krystian Łukasik. Jak poinformowali mieszkańcy, ten przejazd jest już od dawna zamknięty - od ok. 2 lat, a szkoda, bo jak mówili mieszkańcy obecni na spotkaniu, z przejazdu korzystało wiele osób i to, że 720 metrów wcześniej jest inny przejazd to żadne rozwiązanie - rolnicy muszą nadłożyć znacznie więcej drogi, aby dojechać do swoich pól. Przedstawiciele firmy BBF nie wiedzieli, że przejazd jest już zamknięty, jednak powiedzieli również, że studium wykonalności jest realizowane od 2020 roku i mogły zajść zmiany, o których zarządca ich nie poinformował. Państwo znacie ten teren lepiej niż my i jeśli stwierdzicie, że przejazd, który chcemy zlikwidować jest wam potrzebny bardziej niż ten, który zostawiamy, bo np. jako mieszkańcy korzystacie częściej z innej drogi, możecie zgłaszać swoje uwagi i na kolejnych etapach tego projektu będziemy je rozpatrywać

- mówił Krystian Łukasik. Justyna Zawłocka, kierownik referatu infrastruktury gminnej powiedziała, że zarówno gmina, jak i mieszkańcy już zgłaszali swoje uwagi w związku z likwidacją przejazdu między Stokiem a Jeleniami, organizowano też spotkania z PKP PLK - bezskutecznie. Przedstawiciele firmy BBF powiedzieli jednak, że mimo zamknięcia przejazdu można jeszcze zwrócić się o jego przywrócenie... Zlikwidowany będzie także przejazd kolejowy między Stokiem a Sulęcinem-Kolonią oraz następny, między Komorowem i Starym Lubiejewem. Utrzymany zostanie przejazd na ul. Świerkowej między Komorowem i Starym Lubiejewem, a zlikwidowany następny, oddalony o ok. 700 metrów, na ul. Kolejowej. Ostatni przejazd, na drodze wojewódzkiej nr 677 otrzyma miał kategorię B, a w związku z tym zostaną zamontowane rogatki. Organizatorzy spotkania zwrócili uwagę, że zachowane są przejazdy na drogach powiatowych i wojewódzkich, a likwidowane są zwykle małe przejazdy na drogach gminnych i wewnętrznych.