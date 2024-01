Pirat drogowy na S8. Został zatrzymany przez mazowiecką grupę Speed

W czwartek 11.01.2024 rano ostrowscy policjanci ruchu drogowego będący częścią Mazowieckiej Grupy SPEED patrolowali drogę S8. Na węźle Ostrów Mazowiecka przy ul. Różańskiej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego renault.

Powodem zatrzymania była nadmierna prędkość. Kierowca jechał 175 km/h. W trakcie kontroli 45-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego sam się przyznał, że nie ma uprawnień. Natomiast policjanci w bazie danych znaleźli informację, że ma cofnięte uprawnienia. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości 45-latek został ukarany 1500zł mandatem i 13 pkt karnymi, natomiast za kierowanie autem pomimo cofniętych uprawnień odpowie przed sądem

- informuje asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka ostrowskiej policji i dodaje, że według art. 180a Kodeksu Karnego - Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.