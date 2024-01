Droga Ostrów Mazowiecka - Orło. Po raz trzeci zmieniono termin składania ofert na dokończenie remontu drogi nr 627

Na drogę z niecierpliwością czekają kierowcy:

Piszę do państwa jako mieszkaniec Małkini Górnej, który codziennie dojeżdża do Ostrowi Mazowieckiej. Moja frustracja dotycząca stanu drogi, którą muszę pokonywać każdego dnia, osiągnęła punkt, w którym czuję, że muszę podzielić się swoimi obawami. Droga z Małkini do Ostrowi Mazowieckiej stanowi poważny problem dla wszystkich jej użytkowników. Jestem niezmiernie rozczarowany brakiem postępu w naprawie tej trasy, co ma poważne konsekwencje dla naszych pojazdów i naszego bezpieczeństwa. Drogą tą poruszają się zarówno samochody, jak i rowerzyści. Dziurawa, pełna nierówności droga naraża każdego jej użytkownika na ogromne niebezpieczeństwa. Szczególnie rowerzystów, którzy jadąc tą drogą co chwila muszą omijać dziury, uważać na nierównościach. Mam nadzieję, że opóźnienia w realizacji remontu tej drogi przyczynią się przynajmniej do wybudowania obok niej bezpiecznej ścieżki rowerowej na całym odcinku. Znacząco zwiększyłoby to bezpieczeństwo zarówno rowerzystów jak i pozostałych użytkowników tej drogi