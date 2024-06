Czasowa organizacja ruchu na ulicy Stacha Konwy w Ostrołęce od 12.06.2024

Firma Strabag Sp. z o.o., jako generalny wykonawca zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowych w mieście Ostrołęka”. Część I - „Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – ul. Stacha Konwy, ronda im. Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi” oraz „Remont skrzyżowania ulicy Stacha Konwy z ulicą Słoneczną w Ostrołęce”, zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na ul. Stacha Konwy od dnia 12 czerwca br. Organizację ruchu wprowadza się w celu przebudowy pasa drogowego drogi krajowej nr 53 – ulicy Stacha Konwy, w zakresie rozbudowy skrzyżowania zwykłego na typu rondo z budową wyspy środkowej. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe i zgodne z projektem oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót w czasie ich trwania jest Łukasz Charzyński – kierownik budowy, tel. 668 407 721. Kierowców przepraszamy za czasowe trudności, jakie mogą się pojawić oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wytycznych wykonawcy.

Przypomnijmy, przetarg - faktycznie obejmujący trzy inwestycje drogowe (przetarg podzielony był na dwie części) - rozstrzygnięty został pod koniec 2023 roku.

Pierwsza część to przebudowa ronda Księcia Siemowita III i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stacha Konwy i Słonecznej. Druga to przebudowa ul. Słonecznej - od ul. Pamięci Narodowej do granicy miasta. Obie są w realizacji od kilku tygodni.

Przetarg wygrała firma Strabag - wartość inwestycji to nieco ponad 7,5 mln zł.