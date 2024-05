Przebudowa ronda księcia Siemowita w Ostrołęce weszła w kolejną fazę i spowodowała 27.05.2024 większe niż zazwyczaj korki

Dobiega tez końca budowa niespełna kilometrowego odcinka ulicy Słonecznej - od ul. Pamięci Narodowej do granic miasta. Od kilkunastu dni wylany jest asfalt (niedokończony jest nieduży odcinek tuż przy rogatkach), ekipy wykonawcy pracują na poboczach. Brak jeszcze oznakowania. I wciąż zobowiązuje zakaz ruchu.

Najtrudniej było jadącym do Ostrołęki na godzinę 8.00 i 9.00 - ulice Warszawska i Stacha Konwy były zakorkowane. Utrudnienia były także później, ale po godz. 17.00 sytuacja wróciła do normy.

Przypomnijmy zakres inwestycji.

Na rondzie księcia Siemowita III wyspa centralna ronda ma zostać zmniejszona do średnicy 17 m, ma zostać wykonany pierścień wewnętrzny najazdowy ronda o szer. 2 m, inne prace to: poszerzenie jezdni ronda do 10,5 m; poszerzenie jezdni na wylotach z ronda z ul. Stacha Konwy, ul. Mostowej, ul. Obozowej, ul. Warszawskiej, w celu uzyskania dwóch pasów ruchu; przebudowa ciągu pieszego, ciągu pieszo-rowerowego, drogi rowerowej.