Wpadli z kradzionymi przedmiotami. Przewozili BMW w częściach, ale to nie wszystko

Policjanci Wydziału Kryminalnego makowskiej policji na ternie gminy Karniewo zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa sprintera.

W aucie jechało dwóch mężczyzn. Kiedy policjanci otworzyli drzwi do części ładunkowej auta zobaczyli szczelnie zapakowane w worki foliowe różne przedmioty. Kiedy zaczęli sprawdzać zawartość okazało się, że są to części samochodowe. Pod nimi natomiast rozebrane częściowo bmw. Okazało się, że auto było pozbawione znaków indentyfikacyjnych, prawdopodobnie skradzione. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 39 i 43 lat. Obaj to obywatele Litwy