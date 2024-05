Parking szpitala w Ostrołęce. Kto i w jakiej sytuacji nie musi płacić za parkowanie?

- Moja żona jest osobą niepełnosprawną, ciężko choruje. Posiada I grupę inwalidzką i ma kartę do bezpłatnego parkowania. Na początku marca musiała pilnie pojechać na SOR. Córka była kierowcą, gdyż żona z racji na swój stan nie prowadzi pojazdów mechanicznych. Wjechały na parking, posługując się kartą żony. Na SOR-ze okazało się, że żona musi zostać na oddziale szpitalnym. Córka chciała wyjechać zatem z parkingu, ale pracownica parkingu jej nie wypuściła bez opłacenia postoju, gdyż posługiwała się kartą matki. Córka opłaciła parking, ale uważam, że nie jest to w porządku. W mojej ocenie, wioząc do szpitala niepełnosprawną osobę z kartą do bezpłatnego parkowania, powinna móc swobodnie wyjechać. Tak się jednak nie stało - opisał sytuację pan Jan.

O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy dyrektora szpitala Pawła Natkowskiego.