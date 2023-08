Ze ścieżki pieszo – rowerowej nad zalewem w Makowie Maz. korzystają psy i osoby pędzące na hulajnogach- narzekają makowianie. 4.08.2023

Urząd Miasta w Makowie Mazowieckim poinformował, że otrzymuje wiele telefonów dotyczących użytkowania ścieżki pieszo- rowerowej nad zalewem. Mieszkańcy narzekają na osoby, które wjeżdżają na ścieżkę quadami lub motocyklami, chodzą na spacery z psami bez smyczy, jeżdżą z szybką prędkością na hulajnogach czy rowerach. Wiele tego typu sytuacji jest zgłaszanych także na policję.

Wiemy, że nowa ścieżka przyciąga wielu chętnych odpoczynku, spaceru i relaksu, jest to miejsce publiczne, gdzie może przebywać każdy. Najważniejsze jest jednak, by liczyć się z innymi ludźmi - jest to przecież podstawa kultury i dobrego wychowania. Wielu użytkowników ścieżki pieszo – rowerowej nie życzy sobie np. obecności psów spuszczonych ze smyczy czy warkotu aut, motocykli lub quadów. Takie sytuacje należy oczywiście zgłaszać policji, ale pozostaje jeszcze przyzwoitość i kultura osobista, której nie da się odkupić mandatem. W interesie wszystkich mieszkańców naszego miasta jest to, by żyło nam się lepiej i bezpiecznie funkcjonowało w naszej lokalnej społeczności (z wyrozumiałością i bez złośliwych komentarzy wobec drugiego człowieka, bez pośrednich ataków werbalnych jak również hejtu w mediach społecznościowych). Szanujmy siebie i otoczenie, cieszmy się, że mamy gdzie odpocząć, czy zabrać rodzinę na spacer