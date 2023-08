Stosowali przemoc wobec bliskich. Musieli opuścić swoje mieszkania. Agresorzy to 3 mężczyzn i kobieta

We wszystkich tych przypadkach dzielnicowi z Różana i Krasnosielca wykorzystali swoje uprawnienia i wydali wobec wszystkich osób nakazy natychmiastowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi i zakazy zbliżania się do nich na określoną odległość

Policja przypomina

Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie. Są przy tym natychmiast wykonalne i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować. Nie ma również znaczenia, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Nakazy i zakazy obowiązują przez 14 dni, ale osoba pokrzywdzona może złożyć wniosek do sądu o ich przedłużenie.

Osoba naruszająca nakazy i zakazy wydane przez policjanta podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W przypadku sprawców tego rodzaju wykroczeń stosuje się postępowanie przyspieszone.

Osobie, która stosuje przemoc wobec osoby najbliższej grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca stosuje przemoc wobec osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, kara wzrasta do 8 lat. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast jeśli ofiara przemocy targnie się na swoje życie, sprawca podlega karze do 12 lat pozbawienia wolności.