Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi opuścili Ostrów Mazowiecką 2.08.2023. Zdjęcia

Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, ks. Jan Okuła powitał serdecznie wszystkich pielgrzymów i życzył, aby ich droga była jak najlepsza: w wymiarze duchowym i w wymiarze fizycznym. Zaprosił również do korzystania - po mszy - z poczęstunku przygotowanego przez parafian.

Drodzy pielgrzymi, bądźcie na drogach i w miejscowościach pątniczego szlaku wyraźnym znakiem - znakiem miłości Boga do człowieka, znakiem tego, że człowiek jest dziełem Boga, jest dzieckiem Boga… że człowiek to coś więcej niż klient supermarketu, czy numer statystyczny. Wzywa nas do tego ewangelia, wzywa nas do tego Jezus. I wy to właśnie robicie: przypominając o wartościach ważniejszych niż dobra materialne. Przypominacie o tym idąc i głosząc swoim śpiewem, modlitwą, obecnością i świadectwem, że człowiek to coś więcej niż materia. Że naszym celem najważniejszym jest zbawienie