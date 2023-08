Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszyła z Ostrołęki 1.08.2023. Zdjęcia

W tym roku Łomżyńska Pielgrzymka odbywa się w dwóch grupach: żółto-brązowa oraz niebieska wyruszyły z Łomży, grupa czerwono-zielona, srebrna i fioletowa z Ostrołęki (część osób wędruje tylko do Rzekunia).

Wędrówkę zakończą 13 sierpnia. Przez dwa tygodnie mają do pokonania ok. 400 km. To jedna z najdłuższych pielgrzymek w Polsce.