Przekroczył prędkość niemal dwukrotnie. Pożegnał się z prawem jazdy

W miniony poniedziałek 31.07.2023 policjanci z ostrołęckiego ruchu drogowego, którzy wchodzą w skład Mazowieckiej Grupy SPEED dbali o bezpieczeństwo na terenie powiatu makowskiego.

W pewnej chwili w obszarze zabudowanym zauważyli oni szybko jadący pojazd marki mazda. Sprawdzenie prędkości wykazało, że mieszkaniec województwa podlaskiego porusza się on ponad dwa razy szybciej niż pozwalają na to przepisy. Kierowca przy ograniczeniu do 50 poruszał się z prędkością 114km/h.