Wiceprezydent Ostrołęki Anna Gocłowska odwiedziła Teresę Irenę Głuchowską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego. 1.08.2023

W spotkaniu uczestniczyła rodzina pani Teresy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta odpowiedzialni za dziedzinę kultury oraz sprawy bezpieczeństwa.

Jak podaje Urząd Miasta w Ostrołęce: Teresa Irena Głuchowska (córka Franciszka i Antoniny) urodziła się 7 września 1923 r. w Piotrowicach. W konspiracji używała pseudonimu „Bibi”, w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miała niecałe 21 lat. W stopniu strzelca przemierzyła żoliborski szlak bojowy w plutonie łączności zgrupowania „Żaglowiec”, który przynależał do II Obwodu „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Po zakończeniu powstania trafiła do niemieckiej niewoli pod numerem jenieckim 46689. Osadzono ją w Stalagu XI A Altengrabow, następnie została przeniesiona do Stalagu VI C Oberlangen. Obecnie pani Teresa mieszka w Ostrołęce.