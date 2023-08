Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji

Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji.

- Serdecznie państwa witam na bardzo ważnym dla naszego powiatu i jego mieszkańców wydarzeniu. Znajdujemy się w miejscu, gdzie, choć może niektórym nadal trudno w to uwierzyć, zbudowany zostanie most na Narwi - witając gości (parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli różnych instytucji i przedsiębiorstw) mówiła Magdalena Mrozek Rawa - zastępca dyrektora wydziału organizacji i nadzoru Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Koszt realizacji zadania wynosi 124 193 099,99 zł (ale według szacunków może wynieść nawet ok. 150 mln zł). Na budowę tego mostu powiat ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 98,4 mln zł. W kosztach budowy mostu partycypują również gmina Lelis 1 617 000 zł oraz gmina Rzekuń - 1 014 000 zł. Budowa zaplanowana jest na lata 2023–2026. Umowa z wykonawcą przewiduje termin realizacji 30 miesięcy od daty podpisania umowy, co oznacza że most budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi powinna zakończyć się do końca stycznia 2026 roku.

Wykonawcą konsorcjum firm, którego liderem jest DOMOST Sp. z o.o. z Małkini Górnej. - Za nami są dwa etapy tego zadania: prace koncepcyjna oraz dokumentacja techniczna - to żmudne prace, które trwają dłużej niż realizacja - mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. - Chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały i wspierają realizację tego przedsięwzięcia. Do tej pory wydaliśmy 2 miliony złotych, przed nami realizacja za 124 miliony złotych. W ramach zadania wybudowany zostanie most na rzece Narew w postaci czteroprzęsłowego ustroju ze stalowych belek blachownicowych. Zaprojektowano obiekt mostowy zespolony stalowo-betonowy o długości całkowitej 247,7 m i szerokości całkowitej 13,75 m.

Na obiekcie mostowym zaprojektowano jezdnię drogi powiatowej klasy G o przekroju 2 x 3,50 m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 3 m.

W zakres inwestycji wchodzi również budowa trasy głównej drogi powiatowej klasy G, długości 3642,39 m i przekroju 2 x 3,50 m, łączącej drogę krajową nr 61 w miejscowości Teodorowo z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski. Wzdłuż drogi została zaprojektowana infrastruktura dla pieszych i rowerzystów w postaci ścieżki pieszo-rowerowej i miejscowo chodnika. Na początku i końcu trasy głównej zaprojektowano skrzyżowania o ruchu okrężnym. Dodatkowo w ramach zadania zostaną wykonane drogi „bis” zapewniające bezpieczny dojazd do przyległych nieruchomości. Zakres całego zadania obejmuje: budowę mostu przez rz. Narew, budowę mostu przez rz. Mała Rozoga i przejazdu gospodarczego w ciągu projektowanej przeprawy mostowej,

budowę drogi powiatowej stanowiącej dojazd do mostu,

budowę systemu dodatkowych jezdni obsługujących sąsiadujące z drogą tereny i nieruchomości jako dojazdy do mostu,

rozbudowę istniejących skrzyżowań drogowych z projektowaną drogą powiatową – rondo zachodnie i rondo wschodnie wraz z wlotami,

przebudowę elementów istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z drogą powiatową (w tym: przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej, przebudowę linii napowietrznych średniego i wysokiego napięcia),

wykonanie przepustów pod drogą, drogami i zjazdami,

budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż projektowanej inwestycji,

budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz rowów drogowych (w tym likwidację, przebudowę istniejących rowów),

budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,

budowę kanału technologicznego,

budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- To niewątpliwie jedno z najciekawszych zadań, które będziemy realizować - mówił Łukasz Siwek, pełnomocnik konsorcjum. - Na tym niespełna 4-kilometrowym odcinku drogi mamy do przebudowy szereg sieci gazowych, energetycznych, elektrotechnicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych. Ponadto do budowy mamy kilka obiektów, w tym sześć przepustów i dwa mosty: na Rozodze i Narwi. Most przez Narew będzie taką wisienką na torcie. Jego konstrukcja będzie stalowo-żelbetowa o szerokości obiektu 13,75 m, w tym 7-metrowy pas jezdni, a 3,7 m - ciąg pieszo-rowerowy. Most będzie posadowiony na prawie 130 palach. To będzie czteroprzęsłowy obiekt o długości prawie 250 m (bez ograniczeń tonażu - red.). Ponadto mamy do wybudowania mnóstwo nasypów drogowych - do budowy wykorzystamy 500 tysięcy ton kruszywa, dla zobrazowania - codziennie przez cały rok kruszywo będzie dowoziło 80 ciężarówek.

- Co oznacza taka duża inwestycja? Dla wykonawcy to wielkie wyzwanie i piękna inwestycja w portfolio, a Ostrołęka - dzięki mostowi w Teodorowie i planowanemu mostowi przy rondzie im. Łupaszki, na które miastu rząd przekazał 60 milionów złotych - staje się miejscem wielu przepraw. A jak dodamy budowę elektrowni gazowej i, daj Boże, atomowej - Ostrołęka stanie się bardzo ważnym miejscem gospodarczym na mapie Mazowsza - mówił wiceminister sportu, poseł Arkadiusz Czartoryski. - Cieszę się także, że niedaleko powstaje najnowocześniejsza i najpotężniejsza jednostka wojskowa, która wchodzi w skład nowo powołanej 1. dywizji piechoty legionów, czyli dywizjon antyrakietowy. - Jako jeden z potencjalnych użytkowników tego mostu, śmiem twierdzić, że największą masę towarową to przewiezie nim jednak nasza branża - Mirosław Szczepankowski, prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Ostrołęce. - Szanowny panie starosto, bez pana ten most nigdy by nie powstał. Wiem, że to było pana marzenie - zwrócił się do Stanisława Kubła, a ten od razu odparł:

- Jak się półtorej godziny stoi, żeby przejechać na drugą stronę Narwi, to się i marzenia rodzą. Starosta dodał także: - To przedsięwzięcie nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego - zaznaczył starosta Kubeł. - Jest ono częścią wielkiej całości obejmującej ponad 100 km przebudowy dróg - tzw. obwodnicę zachodnią Ostrołęki zbuduje Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad (od Szwendrowego Mostu do Dobrołęki - ok. 14 km), samorząd województwa mazowieckiego opracowuje dokumentację odcinka w rejonie węzła Sulęcin wzdłuż torów kolejowych (opracowane zostały trzy koncepcje przebiegu tej drogi, jak podał radny wojewódzki Mirosław Augustyniak) i domknięcie drugim mostem do Dobrołęki. Do tego jeszcze zostały powiatowi dwa odcinki: Łęg Przedmiejski do Szwendrowego Mostu - ok. 7 km i obwodnica Troszyna.