Policja z Makowa zatrzymała sprawców rozboju na ul. Sportowej. Mężczyźni mają po 18 lat

W trakcie tego zdarzenia jeden z poszkodowanych 18-latków utracił telefon komórkowy i wędkę. Dzięki reakcji przechodniów, którzy natychmiast wezwali policję i próbowali odciągnąć agresywnych mężczyzn, być może nie doszło do tragedii. Dzielnicowi bardzo szybko zatrzymali sprawców rozboju na ul. Kopernika w Makowie Maz. Dwaj 18-letni mieszkańcy Makowa szli chodnikiem. Jeden z mężczyzn skradziony telefon miał przy sobie. Skradzioną wędkę schowali w pobliskich krzakach

Do zdarzenia doszło 31.07.2023 ok. godz. 19.30.

- informuje Monika Winnik.

Zatrzymani usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni zostali objęci dozorem policyjnym połączonym z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi.

