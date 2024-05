Wypadek w Godlewie Wielkim, gm. Nur. Dwa auta osobowe zderzyły się 2.05.2024

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 63 w gminie Nur. Jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Warszawie, a dwie osoby przewieziono karetkami do szpitala w Ostrowi.

O godzinie 9.12 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych tj. fiata pandy i audi 80. Jeden z uczestników został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe celem udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

Zdarzenie w trakcie obsługi przez funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego ostrowskiej komendy. Zorganizowano objazd. Wszystkich kierujących prosimy o zachowanie należytej ostrożności

- poinformowała policja w Ostrowi Mazowieckiej.

O wypadku poinformowała także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej: